Addio a Maria Rosaria Lupi, storica prof di ginnastica

Oggi alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Agostino, il funerale dell’indimenticata insegnante di educazione fisica Maria Rosaria Lupi deceduta ieri all’Ospedale Mazzoni all’età di 88 anni. Moglie dell’ex dirigente dell’Ascoli Calcio, Gino Regoli, braccio destro del Presidentissimo Costantino Rozzi, la signora Rosaria si era appassionata alle vicende della squadra diventandone grandissima tifosa. L’ingresso in famiglia dell’allenatore Mimmo Renna, consuocero della signora Rosaria, aveva aumentato ancora di più la passione per i colori bianconeri anche grazie al talento calcistico del figlio Antonio, Tonino per gli amici, calciatore della Primavera e che poi aveva sposato proprio la figlia di Mimmo Renna, la bellissima Stefania. Dolce, amorevole, materna con tutti i suoi alunni, la signora Maria Rosaria si era fatta apprezzare per la sua passione per lo sport, per quella che una volta veniva definita la ‘ginnastica a scuola’ indispensabile per sviluppare la muscolatura dei ragazzi, l’equilibrio e la coordinazione nei movimenti. Una grande insegnante, una mamma amorevole e una moglie straordinaria che di certo mancherà a tanti. La salma, dopo la cerimonia funebre verrà tumulata nel Cimitero di Acquasanta Terme. Ai figli Tonino e Claudia, apprezzata politica ed ex vice commissario regionale di Forza Italia, ai nipoti Matteo e Luca, ai cognati Vincenzino, Irma e Manuela, e ai parenti tutti, le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa