Addio a Rita Fiorentini, moglie di Massimo Silva

Verranno celebrati domani mattina alle ore 10 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Campo Parignano, i funerali di Rita Fiorentini, amatissima moglie dell’ex attaccante e poi anche allenatore dell’Ascoli Calcio, Massimo Silva. La signora Rita aveva 71 anni e si è spenta nella sua abitazione in via dei Lillà 2, a Monticelli. Da qui domani il feretro muoverà verso la chiesa per la celebrazione del rito funebre. Rita e Massimo si erano conosciuti poco più che ventenni agli inizi degli anni ’70. Lui lombardo di Pavia, lei ascolana doc con il papà che gestiva la rivendita di giornali in corso Mazzini all’incrocio con via del Trivio. Ad Ascoli hanno poi deciso di fissare la loro residenza nonostante Massimo Silva abbia poi girato mezza Italia prima come calciatore poi come allenatore. E ad Ascoli sono nati i due figli Francesco e Fabrizio. A farsi portavoce del dolore di una città intera ha pensato ieri lo storico allenatore Orlando Nardi, già vice di Mister Carletto Mazzone.

"Sono davvero addolorato – ha dichiarato Mister Nardi – l’altra sera con Massimo parlavamo di come la vita ci metta sempre alla prova e in questo momento di grande dolore mi stringo alla famiglia che è un po’ anche la mia. Conosco Massimo e Rita praticamente da quando si sono fidanzati e questa per me e per tanti amici calciatori, tecnici e dirigenti sportivi è davvero una giornata tristissima. Ti abbraccio Massimo".

Alla famiglia Fiorentini, a mister Massimo Silva, ai figli e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa