Addio al Settembre Bianconero: "Annunciamo lo scioglimento"

Un pezzo di storia che se ne va. Nella giornata di ieri lo storico gruppo Settembre Bianconero 1974 ha tristemente annunciato la fine di un’era. La stessa che per tantissimi anni lo hanno visto essere una colonna portante della tifoseria del Picchio nella scalata in A, arrivata grazie al duo Rozzi-Mazzone, e nei successivi anni ruggenti fino ad arrivare all’epoca attuale. Infinite le battaglie affrontate in giro per tutta Italia nel corso di mezzo secolo sempre passato fedelmente al fianco della squadra. Nel bene e soprattutto nel male. Animati dal profondo e sconfinato amore per l’Ascoli. "A malincuore e con profondo dispiacere, comunichiamo lo scioglimento definitivo del gruppo Settembre Bianconero 1974 - si legge nella nota diramata -. Lasciamo al passato glorioso le immagini ed il racconto di tutto ciò che è stato. Continueremo a portare con noi l’idea ed il significato che questo marchio ha rappresentato in tutta Italia. Preferiamo evitare la ricerca e l’analisi delle motivazioni che hanno portato a questa scelta, in quanto la loro importanza è relativa dinanzi alla storia e al valore dei fatti. Estromettiamo il nostro nome ed il nostro marchio da qualsiasi evento che verrà organizzato d’ora in avanti; come ultima iniziativa, realizzeremo del materiale celebrativo del 50esimo anniversario dalla data della fondazione, che verrà pubblicato sulla pagina ufficiale del gruppo ed il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza, come sempre fatto negli ultimi anni. Ringraziamo chi in questi 50 anni ha fatto parte di noi, chi ci ha sostenuto e chi ci ha lasciato".