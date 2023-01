Al museo malacologico di Cupra Marittima la conchiglia ’Ratzinger’

Nel Museo Malacologico di Cupra Marittima sono conservati gli unici 3 esemplari di una minuscola conchiglia, di appena 4 millimetri, scoperta nel 2006 dal direttore della struttura, Tiziano Cossignani, in Papua Nuova Guinea e che porta il nome di Sua Santità Papa Benedetto XVI. A dedicargliela fu lo stesso scopritore in un articolo scientifico pubblicato sulla rivista internazionale ’Malacologia Mostra Mondiale’ numero 50 del febbraio del 2006. La conchiglia ebbe assegnato il nome di ’Dentimargo ratzingeri’. Intanto il vescovo diocesano Carlo Bresciani, dopo la notizia della morte del papa emerito Benedetto XVI si è raccolto, nella preghiera di suffragio per l’amato papa defunto. "L’umile servitore nella vigna del Signore, come egli stesso si è definito – scrive Bresciani – ha servito la fede con lucidissima e profonda intelligenza teologica alimentando la speranza credente con totale dedizione, umile e luminoso esempio di fede anche negli anni del suo silenzioso ritiro. Egli ha testimoniato il suo grande amore alla Chiesa fino all’ultimo". Bresciani invita tutti i fedeli ad unirsi nella preghiera di suffragio. In modo particolare invita le comunità parrocchiali a celebrare una messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI.