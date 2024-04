Al Teatro delle Energie secondo appuntamento per scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria

Domani e Giovedì prossimo, al Teatro delle Energie di Grottammare, secondo appuntamento con la stagione del Teatro per la Scuola, dedicato questa volta ai più piccoli, scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Grottammare e da Proscenio Teatro, nell’ambito di TIR- Teatri in rete, il più grande circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della regione Marche. Lo spettacolo dal vivo, fatto da attori veri che si relazionano con un pubblico vero per creare un momento magico e sospeso. Per moltissimi bambini sarà la prima volta, per altri un piacevole ritorno. Ospite la compagnia friulana "La Contrada" attiva da mezzo secolo nel teatro, che porterà in scena una delle loro ultime produzioni: "Cenerentola non aprite quella porta", divertente versione della celeberrima favola dei Fratelli Grimm.