Al via le iscrizioni per le colonie marine e termali

Spinetoli, al via le iscrizioni di colonie marine e terme per giovani e persone over 60. Per le persone che hanno più di 60 anni, le iscrizioni sono aperte per le colonie marine entro le 18 del 30 maggio, per Acquasanta entro le 18, del 31 luglio, per Chianciano Terme entro le 18 del 25 maggio, per il soggiorno a Malè in Trentino entro le 18 del 31 luglio. Le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione esclusivamente on line. Per quanto riguarda le colonie marine per i ragazzi da 6 ai 14 anni, le iscrizioni sono aperte e il termine ultimo è il 30 maggio, entro le 18. Le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione esclusivamente on line. Per la frequenza della colonia marina è prevista una tariffa per ciascun periodo di 12 giorni di 60 euro da versare entro 3 giorni dall’effettivo avvio del turno, per il secondo figlio in poi è prevista una tariffa ridotta, per ciascun periodo di 12 giorni, di 50 euro, sempre da versare entro 3 giorni dall’effettivo avvio del turno.