Albergo diffuso ed ecosostenibile nell’antico borgo di Poggio Canoso

La realizzazione di un albergo diffuso ecosostenibile nello splendido borgo di Poggio Canoso. Questo l’obiettivo che intende raggiungere il Comune di Rotella, attraverso i nuovi fondi previsti dal progetto pilota della Provincia ‘Pioner’. A tal proposito, è stato riconosciuto un finanziamento a fondo perduto per un importo complessivo di mezzo milione di euro. La procedura di partecipazione alla selezione è stata affidata all’ingegner Alberto Antognozzi, che si occuperà anche della progettazione. L’intervento intende valorizzare le caratteristiche architettoniche e ambientali proprie del castello di Poggio Canoso in chiave sostenibile, di comune accordo con il piano delle aree interne del Piceno di cui Rotella è parte integrante e con ‘I Sibillini romantici’ insieme ad Amandola e Montedinove. La realizzazione di una struttura ricettiva all’interno del borgo di Poggio Canoso, dunque, completa l’offerta turistica locale che lega la valorizzazione ambientale a nuove esigenze del mercato turistico. L’albergo diffuso verrà organizzato in spazi indipendenti dove sarà possibile lavorare in smart working e contemporaneamente usufruire di una rilassante vacanza. "L’impiego di tecnologie innovative mediante processi di domotica, garantirà efficienza organizzativa e risparmi energetici nella gestione della struttura – spiega il sindaco Giovanni Borraccini -. Sarà questo l’obiettivo chiave del progetto che intende finalizzare i prossimi investimenti. In particolare modo dotando alcune camere con attrezzature personalizzate e nel rispetto della propria sicurezza. Ogni camera verrà collegata ad uno spazio centralizzato dove verranno messe a disposizioni degli utenti le attrezzature informatiche e servizi comuni. La centralizzazione dei servizi come la reception, i servizi ristoro e sala ricreativa comune verrà estesa e organizzata anche internamente agli spazi dell’Ecomuseo, in fase di ristrutturazione. La novità dell’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, rappresentata sia dal recupero e valorizzazione degli spazi comunali che dall’elaborazione di un protocollo d’intesa tra i soggetti privati proprietari delle abitazioni e lo stesso Comune, aumentando l’accoglienza e la partecipazione nell’offerta di ospitalità". La giunta guidata dal sindaco Borraccini, infine, sta realizzando un nuovo allestimento per l’ecomuseo del Monte Ascensione legato alle tradizioni locali, all’ambiente e nuovi percorsi naturalistici del monte dell’Ascensione a supporto dell’attività di accoglienza.

Matteo Porfiri