Alberto Conti a Centobuchi

Dopo la partecipazione al programma televisivo Italia’s Got Talent, il giovanissimo cantautore modenese Alberto Conti (foto) si esibirà con la sua band in un concerto della durata di due ore sabato prossimo, alle ore 21, al centro Pacetti di Centobuchi. Verranno proposti i pezzi iconici di vari artisti internazionali quali Eric Clapton, Sting, Prince, Pink Floyd e molti altri. I musicisti, tutti giovanissimi, che saliranno insieme ad Alberto Conti sul palco, sono Filippo Trenti Dario Pioppi, e Tommaso Maselli. L’evento è organizzato dall’Auser Monteprandone, col patrocinio del Comune ed è inserito nella rassegna culturale "Artisti alla ribalta" che negli anni porterà sul territorio figure di spicco del mondo della musica, della letteratura, dell’arte, dello sport. "Sono felice di tenere un concerto in quella che io considero la mia seconda città, essendo mio padre sambenedettese", ha affermato Alberto Conti.