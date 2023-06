Alcol, tabacco e tumori: prevenzione a scuola

Molte delle indagini sui comportamenti giovanili continuano ad evidenziare un aumento nell’abuso di alcol e tabacco, oltre che una scarsa consapevolezza dei rischi legati ai rapporti sessuali non protetti. Alla luce di questo quadro, che sembra essersi acuito dopo la pandemia, l’Uosd Promozione Educazione alla salute (peas) della Ast di Ascoli in collaborazione con la Lilt – Lega Italiana Lotta Tumori di Ascoli e con gli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Ascoli Piceno, ha attivato nelle scuole superiori del territorio un progetto di Peer Education con l’obiettivo di promuovere sani e corretti stili di vita in adolescenza e prevenire i comportamenti a rischio sull’abuso di alcol, l’assunzione di tabacco e dei comportamenti a rischio nel campo della sessualità (infezioni sessualmente trasmissibili e contraccezione). I peer educator hanno a loro volta incontrato i loro coetanei del biennio – circa 1700 studenti di 84 classi