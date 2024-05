Alla Festa della Marina quest’anno i quartieri sono protagonisti

Una settimana di festa con torneo di giochi fra quartieri. È questa l’impostazione che la maggioranza intende dare alla Festa della Marina. I festeggiamenti civili e religiosi, che hanno il loro culmine nella processione delle barche in mare, dovrebbero andare in scena fra venerdì 26 e domenica 28 luglio. Al momento, però, l’amministrazione sta mettendo in piedi una novità per la festa delle feste, che nel 2024 avrà luogo all’ex Galoppatoio: oltre al comparto food, si valuta di organizzare un grande contest di giochi e attività sportive ‘senza frontiere’, a cui dovranno aderire i diversi comitati di zona. Ai direttivi delle associazioni sarà chiesto di presentare un’iniziativa ludica da integrare nel progetto generale, che verrebbe realizzato nell’area demaniale fra lunedì 22 e giovedì 25 luglio, fungendo da inaugurazione. Tra l’altro la giunta, due giorni fa, ha approvato la lista di eventi che faranno parte del cartellone estivo di quest’anno. Fra questi rientrano grandi classici della bella stagione sambenedettese, come il ‘Festival dell’arte sul mare’ – dal 5 giugno al 1° luglio – ‘Anghiò’ – dal 13 al 16 giugno in piazza Giorgini o il ‘San Beach Comix, che avrà luogo il 6 e 7 luglio fra viale Moretti e viale Buozzi. Viale De Gasperi, comunque, punterà molto anche sul festival ‘Benedetto brodetto’, che allieterà piazza Giorgini fra il 14 e il 18 agosto, e su ‘Rosso Italia’, in viale Moretti il 22 giugno. L’amministrazione, dopo l’estate 2023, resta osservata speciale dei commercianti e della minoranza, visto che i primi l’anno scorso si lamentarono per l’eccessiva presenza di eventi in centro, e l’opposizione colse la palla al balzo per chiedere di ‘blindare’ le zone più frequentate nelle settimane clou dell’estate. È in questa cornice che la squadra di governo ha ideato un’estensione del centro in cui organizzare eventi. L’ex Galoppatoio è proprio una di queste zone e infatti il comune avrebbe in mente di acquisirlo dal Demanio: la superficie, di 2.600 metri quadri, potrebbe diventare sede per il festival dello street food. Stesso discorso per l’ex Bocciofila, che è di proprietà comunale ma va riqualificata. Oltre al centro, però, l’amministrazione deve pensare anche alla zona sud, dove diversi comitati di quartiere hanno protestato per la penuria di spettacoli e manifestazioni. L’eventuale riqualificazione di piazza Cristo Re (700mila euro, progetto ancora da fare), in tal senso, potrebbe dare a Porto d’Ascoli una superficie da utilizzare per eventi in grado di rilanciare la zona.

Giuseppe Di Marco