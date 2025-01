Ama Aquilone, un workshop con l’Istao business school

La cooperativa sociale Ama Aquilone, con sede a Castel di Lama, è stata protagonista di un evento formativo nell’ambito del Master in Gestione e Programmazione dei Servizi Sanitari della prestigiosa ISTAO - Business School. Il workshop si è svolto nella Bio Osteria Ama Terra ed ha avuto come relatore Marco Perosa, esperto di progettazione e pianificazione strategica, nonché di costruzione di partenariati pubblico-privati. La giornata è stata un’occasione di approfondimento sulla costruzione di una strategia di progettazione sociale, che coniughi visione, metodo e creatività. Il tema centrale del workshop è stato l’importanza di sviluppare interventi sociali ben strutturati, che si avvalgano di strumenti operativi avanzati, per rispondere al desiderio di realizzare qualcosa di nuovo per il benessere della società.

Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con le esperienze concrete di Ama Aquilone, attraverso un intervento della presidente Mariapaola Modestini, che ne ha illustrato la storia e gli ambiti di intervento. La cooperativa si è confermata, un modello di eccellenza nella progettazione e nella realizzazione di interventi di accoglienza e di inclusione dei più fragili.

Il workshop ha poi offerto ai partecipanti la possibilità di visitare Casa Ama, Comunità principale e sede della Cooperativa Ama Aquilone.