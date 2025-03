"Andava realizzata anche una Igp"

Paride Vagnoni è stato per anni un ristoratore del centro storico, ora è uno dei titolari di ‘Boccascena’ e ha anche aperto un’azienda lungo la Zona Industriale dal nome accattivante ‘Ascolive Srl’. "La Dop che è stata realizzata è troppo limitativa. La Denominazione di Origine Protetta doveva certificare solo l’oliva verde ascolana tenera, e andava realizzata una Igp per la farcita, per il ripieno. Solo così si poteva e si può ancora tutelare l’oliva all’ascolana. Chi vuole produrre Dop deve utilizzare le tenera, chi la Igp deve aver cura della farcitura. Il Consorzio in questo momento è un freno alle attività e condivido in pieno il pensiero del Presidente di Confindustria, Simone Ferraioli".