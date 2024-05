A&p, oggi incontro sulla ex Carbon

‘A come ex Carbon’: un’occasione di confronto sul recupero e la riqualificazione dell’area. Sarà questo il tema fondante dell’iniziativa allestita dal team che sosterrà la candidatura di Emidio Nardini alle prossime comunali. Oggi alle 17.30 al polo Sant’Agostino gli interventi degli architetti Camillo Botticini, Matteo Facchinelli, Ludovico Romagni, del professor Carlo Di Marco Leone. Concluderà la tavola rotonda il candidato sindaco Emidio Nardini. Quello in programma sarà un escursus sul passaggio dalla fabbrica alla città del futuro, toccando anche la progettazione.