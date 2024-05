Approvati i futuri lavori alla chiesa di San Filippo. I cittadini: "Finalmente"

"Finalmente qualcosa di positivo e conclusivo per la riapertura della chiesa di San Filippo a Ripatransone, grazie alla tenacia e alla volontà del professor Pietro Pompei che ha sentito il tempio parte di sé, poiché si sono stati celebrati i momenti più significativi della sua vita – scrive un gruppo di ripani -. Un sentito grazie al senatore Castelli, commissario alla costruzione, al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, all’ufficio speciale ricostruzione e a quanti si sono adoperati per riportare la chiesa all’antico splendore". Il progetto approvato prevede interventi come l’inserimento di un cordolo perimetrale, la ricostruzione della copertura in legno, il consolidamento delle volte e del campanile oltre al restauro delle superfici e degli apparati decorativi, per un importo di 1,7 milioni di euro. I cittadini ricordano, poi, che a Ripatransone sono ancora chiuse le chiese di: San Filippo, San Michele Arcangelo, San Nicolò, Santa Chiara e il Carmine con affreschi del De Magistris.