Appuntamento con ’Briganti’

Oggi, alle 17, nella biblioteca comunale ‘Maestro E. Portelli’ di Offida, l’associazione ‘Un Passo Avanti APS’ presenta lo spettacolo teatrale "Briganti". Lo spettacolo rientra nel progetto artistico Patrimonio in scena 2023 per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli Istituti culturali delle Marche.Briganti - le pagine grigie della storia italiana. Happening teatrale spettacolarizzato diviso in due parti di circa 30 minuti l’una in cui gli spettatori godranno di monologhi legati a due fatti storici: La ragazza del Chiaro e la Banda dei Tondi. L’ambientazione e gli eventi, oltre alla ricostruzione filologica degli abiti, consentiranno a chi parteciperà di fare un vero e proprio viaggio nel tempo, non da spettatore ma da protagonista. L’idea è quella di rendere il pubblico partecipe delle vicende, facendo rivivere ai partecipanti le disavventure che capitavano ai viandanti che avevano la sfortuna di incontrare i briganti. L’ingresso è gratuito.