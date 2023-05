Arengo in soccorso delle famiglie "Ecco i voucher per i centri estivi"

In arrivo nuovi bonus per le famiglie. Nei prossimi giorni l’Arengo, dopo la delibera di Giunta, pubblicherà ufficialmente il bando con cui si andranno ad assegnare i voucher per i campi estivi 2023, riservati alle famiglie con minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni o minori con disabilità tra i 4 e i 17. Ammontano a 40mila euro le risorse finanziarie destinate a tale scopo. "È in arrivo il primo intervento di un pacchetto pensato appositamente per le famiglie e che è stato messo in campo – commenta Massimiliano Brugni, assessore alle politiche sociali –. Come amministrazione e insieme al sindaco abbiamo pensato di intervenire per dare un prezioso supporto alle famiglie in vista della prossima estate attraverso dei voucher che possano agevolare la partecipazione dei propri figli alle attività dei campi estivi. Ci saranno dei buoni suddivisi in base alle varie fasce di reddito delle famiglie. A ciò si aggiungerà un extra bonus per bambini e ragazzi con disabilità. Riteniamo che sia giusto garantire lo stesso tipo di sostegno a tutti, soprattutto ai più fragili. Proprio nei loro confronti stiamo riservando delle attenzioni particolari. L’estate, come ben sappiamo, ogni anno mette a dura prova i nuclei familiari e così andremo incontro alle loro esigenze. Proprio dal 20 al 28 maggio inoltre ci sarà la settimana dedicata alla famiglia. Il comune di Ascoli ha voluto offrire tutta una serie di nuove progettualità che a breve sveleremo".

I voucher saranno rivolti prioritariamente alle famiglie che vivono in situazioni di disagio economico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, al fine di garantire ed attuare il diritto universale di tutti i bambini alla socialità e al gioco. Tre le fasce di reddito individuate. La prima riguarderà coloro che hanno un reddito Isee fino a 8mila euro. Qui i buoni erogati saranno di 80 euro a settimana per un massimo di 4 e quindi per un valore totale di 320 euro. La seconda fascia riguarderà nuclei con Isee compreso tra 8mila e 15mila euro. In questo caso il valore dei buoni sarà di 60 euro per un periodo sempre di 4 settimane e un valore complessivo di 240 euro. Infine sarà prevista anche una terza fascia che andrà ad abbracciare famiglie in possesso di un Isee che va dai 15mila ai 20mila euro. I buoni previsti qui si ridurranno ulteriormente a 40 euro per complessivi 160. Ogni singolo voucher sarà utilizzabile per un periodo massimo di 4 settimane anche se non consecutive. Il voucher verrà riconosciuto in misura intera solo per un minore a famiglia. Quelli richiesti per ulteriori minori del medesimo nucleo verranno ridotto del 50%. Condizione imprescindibile sarà l’iscrizione e la partecipazione ai campi estivi sul territorio comunale.

Massimiliano Mariotti