Artistic picenum a Singapore

Altra importante gratificazione di carattere internazionale per lo short social movie l’Ultimo saluto, opera della joint venture fra il regista romano Vincenzo Palazzo e l’associazione Artistic Picenum di Grottammare. Il lavoro, nei giorni scorsi si nettamente affermato al Sgiff, Singapore International Film Festival giunto alla sua 36esima edizione, fondato nel 1987 dagli indimenticabili autori Geoffrey Malone e Leland Whitney. L’opera ha visto la partecipazione dell’attore Stefano Antonucci, dell’attrice Clizia Fornacier e di Lea Mornar, sul set a Lipsia in questi giorni nella registrazione di fiction per la televisione tedesca. L’Ultimo Saluto, incentrato sulla lotta alla violenza di genere, sta riuscendo a bissare il grande successo del corto Anna, che sensibilizza sul tema dell’Alzheimer. Grande soddisfazione per questo successo è stata espressa dal presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli.