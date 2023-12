Artistic Picenum, Cameli confermato presidente

Nuovo direttivo dell’associazione Artistic Picenum che, nata nel 2020, in soli tre anni è riuscita a portare in scena ben 31 eventi live e tessere una proficua collaborazione in progetti di short social movie uniti a joint venture nel panorama dello star system italiano. I nuovi membri sono: Giuseppe Cameli ( riconfermato alla presidenza), Martina Gasparrini, Federica Bartolomei, Cristina Orsini ed Elisabetta Massacci.

Completano l’assemblea dei soci: Lea Calvaresi e Paulina Pieprzka, Valentina Rosati, Stigliano Carmela Lucia, Floriano Tavoletti, Bherny Novelli, Luigi Scartozzi, Roberto Scartozzi, Emanuele Califano Lidak, Romina Narcisi, Cristiano Sguerrini, Miriana Mercuri, Silvia Esposito, Matilde Mosca, Stefano Scatasta, Domenico Catasta, Guendalina Spinelli, Daniela Malavolta, Vincenzo Massacci, Maria Cecilia Salvi, Laura Cameli, Papp Ildiko Timea, Filomena Stigliano, Luca Dodaro, Eleonora Carnevali, Antonello Di Giulio ed Aureliano Mascaretti.

Rinnovate le collaborazioni con: Straripani, Li Matti di Monte Co, DanzarteCrisAcademy e Rotaract club di San Benedetto.