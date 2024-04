Ascoli, il ritorno di Pulcinelli . Scontro salvezza: c’è pure il patron

La finalissima salvezza Ascoli-Modena sarà un confronto sconsigliato ai deboli di cuore che vedrà il ritorno al Del Duca di Massimo Pulcinelli dopo qualche mese trascorso lontano dagli spalti di casa per una decisione di carattere personale. Il patron, in occasione del match contro i gialloblù che inevitabilmente andrà a segnare il futuro del Picchio, ha deciso di essere presente in tribuna per essere vicino a tecnico e squadra nel momento cruciale della stagione. Recentemente nel corso dell’ultima conferenza stampa tenuta in sede il numero uno di corso Vittorio, all’indomani del ko di La Spezia (2-1), aveva ammesso la sua scelta di tenersi a debita distanza dalla tana infuocata del Picchio per le dure contestazioni e gli insulti ricevuti da parte di una tifoseria però ormai giustamente spazientita da una gestione completamente da rivedere e dai tanti errori ripetuti nel tempo con eccessiva frequenza. Oggi ancora una volta la squadra si ritrova con il proprio destino appeso ad un filo tra le residue speranze di mantenere la categoria e un serio pericolo di retrocedere che ogni settimana che passa si sta facendo sempre più concreto. Soprattutto a causa degli innumerevoli appuntamenti con i tre punti mancati per strada nel corso del cammino. Ecco così che nella partita della vita stavolta il patron ci sarà pretendendo dal popolo bianconero che non si levi alcun coro rivolto nei suoi confronti. Una pretesa probabilmente esagerata, considerando come la stagione già iniziata per il verso sbagliato, successivamente si è poi evoluta ancora peggio.

Oltre al delicatissimo discorso legato al possibile esito del campionato nelle ultime ore è esploso il caso delle scommesse che vedrebbe coinvolto anche Francesco Forte, attaccante di proprietà dell’Ascoli voluto fortemente da Pulcinelli nel mercato di gennaio 2023 e poi mandato a giocare in prestito al Cosenza ad inizio settembre dopo aver deluso in bianconero le aspettative. Se a Modena l’avvento in panchina di Bisoli ha visto spalancate ai tifosi gialloblù le porte durante le sedute di allenamento svolte, in casa Ascoli invece Carrera e il direttore sportivo Giannitti hanno preferito cambiare programma per programmare due allenamenti in un Del Duca super blindato. Ieri pomeriggio e domani mattina i bianconeri sono scesi e scenderanno in campo lì dove si consumerà il duello all’ultimo sangue di sabato. Oggi invece nuova seduta prevista al Picchio Village con avvio alle 14.30. In difesa Carrera potrà recuperare l’esperto Bellusci che tornerà a guidare il terzetto difensivo con Vaisanen e Mantovani ad assisterlo. Buone notizie anche sul fronte Botteghin. Il brasiliano rientrerebbe tra i convocati probabilmente per andare in panchina contro i canarini.

Massimiliano Mariotti