Liste tra divieti e cambi. Forza Italia apre a Viscione

Le esclusioni di alcuni candidati dalle liste di centrodestra infiamma già la partita elettorale che si giocherà i prossimi 8 e 9 giungo. E nel frattempo Forza Italia apre le porte al possibile ingresso di Viscione. Quella che andrà in scena sarà una sfida nella sfida con una bagarre senza esclusione di colpi che si sta sviluppando tra le varie liste allestite in appoggio del sindaco uscente. I nodi, alla luce degli attuali scenari in continua evoluzione, riguardano nello specifico la lista civica ‘Forza Ascoli’ capitanata dal vice sindaco Gianni Silvestri. All’esclusione dell’ex consigliere regionale Udc Valeriano Camela, infatti sono seguite anche quelle di Francesco Viscione e Maria Stella Origlia. Due candidati che avevano sancito assieme a capolista e primo cittadino la loro partecipazione all’interno della squadra messa sù da Silvestri. Il ‘niet’ imposto ancora una volta dal comitato dei saggi, organo composto di quattro elementi scelti proprio da Fioravanti per aiutalo a dirimere le questioni più spinose, nelle ultime ore è tornato a prendere una posizione decisa ma discutibile. La linea adottata infatti sembrerebbe aver lasciato non poche perplessità. In primis per quanto riguarda le divergenze imposte rispetto alle idee preliminari manifestate dal sindaco. E poi in secondo luogo anche per un metro di giudizio apparso non lineare a seconda dei diversi casi specifici. La motivazione espressa è stata quella di escludere chi nel 2009 aveva votato la sfiducia nei confronti dell’allora sindaco Celani. Un’azione alla quale però presero parte anche altri nomi (Ciccanti, Manes, Boretti, Cesare Celani, Bachetti, Micucci e Cacciatori) che, invece, oggi sono presenti in altre liste in appoggio di Fioravanti senza problemi di sorta. A non optare per l’esclusione era stato anche lo stesso Piero Celani alle amministrative del 2019, ma oggi a distanza di 15 anni per il comitato dei saggi ciò è tornato a costituire un motivo ostativo.

A predicare apertura e mediazione è stato Valerio Pignotti, coordinatore provinciale di Forza Italia. "Confidiamo nell’azione del sindaco Fioravanti – commenta – che finora ha saputo sempre mediare bene per garantire la stabilità dell’intera coalizione di centrodestra. Il recente accordo firmato da Forza Italia con i sindaci è finalizzato proprio a dare apertura e credo che si debba allargare il più possibile per aiutare a governare meglio la città dato che parliamo di personaggi politici che comunque rappresentano una fetta della cittadinanza".

mas.mar.