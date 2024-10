Asfalto sulla statale: sono partiti i lavori

Tutto pronto per la riasfaltatura della Statale 16. L’inizio dei lavori è previsto per lunedì prossimo, con il cantiere che rimarrà aperto da mattina a sera. Dopo una valutazione preliminare, infatti, è stata accantonata l’idea di realizzare l’intervento di notte, dato che sarebbe costato di più in termini economici e, per chi vive in prossimità della Nazionale, di ore di sonno. Il cronoprogramma dei lavori è stato presentato ieri mattina dal sindaco Antonio Spazzafumo, dall’assessore Tonino Capriotti e dal dirigente ai lavori pubblici Mauro Bellucci. L’avvio dell’operazione è previsto per il 14 ottobre dalle 9 alle 22, iniziando dal tratto che va dall’ex sede comunale fino al confine con Grottammare. Chiusa questa tranche, si procederà da piazza Battisti verso sud. Il martedì e il venerdì, vista la concomitante apertura del mercato, si partirà dopo le 14. In tutto, l’iniziativa dovrebbe portare via una ventina di giorni lavorativi. I tratti interessati della Statale 16 non verranno chiusi al traffico, ma regolamentati con senso unico alternato. L’interdizione al traffico verrà disposta solo per il passaggio dei macchinari. Il tutto verrà finanziato con quasi un milione di euro, ottenuto in virtù di una convenzione con Autostrade per l’Italia.