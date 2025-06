Ast, via libera al piano ferie: "Chirurgia e Ortopedia accorpate. Urologia mantiene 18 posti"

Con determina del direttore generale Antonello Maraldo, l’Ast di Ascoli ha approvato il Piano ferie estive 2025, con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale nei reparti e nelle strutture territoriali, tutelando al contempo il diritto alle ferie del personale. Il piano è stato presentato oggi alla delegazione trattante per il comparto sanità. Il percorso seguito si è articolato in tre fasi. La prima ha previsto la ricognizione del fabbisogno assistenziale e delle risorse disponibili da parte della direzione medica e delle professioni sanitarie, con analisi dei dati di ricovero, in particolare dell’area chirurgica. La seconda ha definito le strategie organizzative: proroga dei contratti a tempo determinato, utilizzo delle graduatorie esistenti, riorganizzazione dei turni e ridefinizione delle dotazioni organiche nei servizi meno critici. Tuttavia, l’alto numero di richieste di ferie e di benefici di legge per i mesi di luglio e agosto ha richiesto un ulteriore intervento. È così scattata la terza fase: una riorganizzazione temporanea dell’attività assistenziale nell’ospedale di Ascoli (escluso quello di San Benedetto per l’aumento estivo di accessi al Pronto Soccorso). Dall’11 luglio al 25 agosto, è previsto l’accorpamento di chirurgia generale e ortopedia in un reparto unico con 24 posti letto (12 ciascuno) e il trasferimento di 4 posti letto di otorinolaringoiatria in urologia, che manterrà 18 posti letto.

"Abbiamo scelto l’accorpamento tra chirurgia e ortopedia, meno critico in estate – ha spiegato Maraldo – mentre l’urologia mantiene 18 posti per far fronte a liste d’attesa oncologiche in classe A. Va sottolineato che quest’estate ci saranno 2 posti letto in più nell’area chirurgica rispetto al 2024". La riduzione dei posti e la riorganizzazione derivano dalla temporanea carenza di personale disponibile, soprattutto chirurghi, anestesisti e infermieri di sala. Restano comunque garantite le emergenze-urgenze e gli interventi oncologici in classe A. A fronte della scarsa risposta alle richieste di disponibilità per assunzioni a tempo determinato (3 adesioni su 130 inviti), l’Ast ha predisposto un piano per l’utilizzo di risorse interinali. La direzione ha infine annunciato l’avvio di misure organizzative: mobilità interna, regolamento su lavoro agile e part-time, conclusione del percorso di verticalizzazioni entro giugno e copertura degli incarichi di funzione vacanti. Peppe Ercoli