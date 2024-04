Atletico Ascoli, primo match point: "Siamo a un passo dall’obiettivo"

Primo match-point salvezza per l’Atletico Ascoli questo pomeriggio a Fossombrone contro una delle squadre considerate un po’ la bestia nera dei ragazzi del Patron Graziano Giordani, Atletico forte di una posizione in classifica invidiabile e giunti al sesto risultato utile consecutivo. All’andata finì 0-0 in una sfida combattuta dove probabilmente i bianconeri non erano ancora pronti per agguantare il bottino pieno. La squadra nel frattempo è cresciuta tanto, ha preso consapevolezza nei suoi mezzi e oggi pomeriggio scenderà di sicuro in campo con la giusta determinazione e con la voglia di vincere per conquistare aritmeticamente la salvezza anticipata. La vittoria di Vastogirardi è stata un mattone fondamentale nel percorso della squadra che ora è davvero ad un passo dal traguardo stagionale prefissato. E’ d’accordo Mister Simone Seccardini che però preferisce mantenere alta la concentrazione viste anche le difficoltà riscontrate proprio contro il Vastogirardi penultimo in classifica ma mai domo

Mister la vittoria di domenica scorsa vi fa stare più sereni?

"Di certo sono momenti difficili da descrivere, emozioni straordinarie per cui si coltiva la passione e l’amore per questo sport, in più condividere queste gioie con questo staff e questo gruppo è un piacere immenso. Ma guai ad abbassare la concentrazione".

Una vittoria non così semplice che ha confermato le difficoltà di questo girone di Serie D? "E’ vero è una vittoria importantissima, sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, e per questo i tre punti conquistati hanno un grande valore. Un passo importante per la salvezza che non è ancora aritmetica per cui dovremo mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo scontro diretto con il Fossombrone. Domenica ho dovuto sopperire ad alcune assenze tra cui quella del portiere Pompei, ma Canullo ha disputato una grande partita e anche Santiago e tutti gli altri che sono arrivati a gennaio consapevoli che non sarebbero stati titolari ma si sono messi a disposizione. Contro il Vastogirardi avevo in panchina giocatori over che giocherebbero titolari ovunque e voglio ringraziarli per la grande disponibilità".

La testa sin da subito è andata alla difficile trasferta di oggi a Fossombrone. Che partita sarà?

"Questa partita potrebbe permetterci di raggiungere aritmeticamente la salvezza, lavoriamo per questo da mesi. Il Fossombrone ha un’identità collettiva importante, relazioni consolidate dentro e fuori dal campo ed, inoltre, in questi anni ha sempre sfruttato molto bene il fattore campo perdendo in pochissime occasioni. Sappiamo bene cosa ci aspetta ma andremo a giocare con la consapevolezza di essere ad un passo dal nostro obiettivo".

Valerio Rosa