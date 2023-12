Attacco hacker, alcuni servizi ancora fuori uso

Ieri mattina il comune di Grottammare, tramite il responsabile dell’Area 1, dottor Igor Vita, ha sporto denuncia alla polizia postale per l’attacco hacker subito nella notte di giovedì e che ha bloccato i servizi dell’area finanziaria e il protocollo. Si tratta di un attacco cyber mirato sul traffico delle connessioni ai data center e alle infrastrutture cloud del fornitore di servizi amministrativi del comune di Grottammare (Pa digitale). ’Tim e Westpole’ fornitore della connettività e dello storage della PA Digital. "Di questa gravità è il primo attacco hacker che subisce il comune di Grottammare – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Auspichiamo che il problema possa risolversi in tempi brevi". Il responsabile del settore, Igor Vita, che ieri mattina ha formalizzato la denuncia alla polizia postale e che è in costante contatto con le aziende colpite dall’attacco cyber, ipotizza che passerà ancora del tempo prima che tutti i dati vengano recuperati. Al momento, quindi, le sezioni del sito del Comune, che prevedono l’invio delle pratiche online o la consultazione degli atti non funzionano. Restano attivi i servizi informativi, il PagoPA e il download della modulistica.