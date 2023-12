Auto a fuoco a Centobuchi

Si è recato a riprendere la machina dall’elettrauto, ma poco dopo il veicolo, durante la marcia, ha preso fuoco. E’ accaduto intorno a mezzogiorno di ieri lungo via 1° Maggio a Centobuchi. Il conducente del veicolo si è subito accorto che qualcosa non andava e immediatamente dopo ha visto il fumo e poi le fiamme che arrivavano da sotto il pianale. L’uomo ha avuto il sangue freddo di accostare il veicolo in zona sicura per poi uscire in tutta fretta, appena in tempo prima che la vecchia Punto, fosse avvolta dalle fiamme che in breve tempo l’hanno divorata. Il proprietario l’aveva portata in manutenzione perché l’auto aveva problemi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, ma al loro arrivo il veicolo era già semidistrutto, per cui hanno potuto solo spegnere l’incendio e mettere la situazione sotto controllo. La cosa più importante, a ogni modo, è che nessuno si è fatto male.