Auto va a fuoco: due donne e un bambino salvi per miracolo

Sono stati attimi di terrore per due donne e un bambino che viaggiavano a bordo della Citroen andata improvvisamente a fuoco mentre viaggiava in direzione ovest lungo l’Ascoli Mare fra le uscite di Monsampolo e Spinetoli, intorno al Km 14. La conducente, quando si è accorta che usciva fumo dal vano motore, ha accostato sulla prima piazzola di sosta incontrata e gli occupanti hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l’abitacolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto è subito arrivata una pattuglia della polizia stradale, coordinata dal comando provinciale di Ascoli e cui agenti hanno provveduto a deviare il traffico, che nelle prime ore di ieri era molto intenso. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Ascoli che hanno messo la situazione sotto controllo spegnendo l’incendio che, ad ogni modo, ha completamente divorato la vettura. Gli agenti della stradale, rimasti sul posto per tutta la durata dell’intervento, hanno riattivato la viabilità, dopo un periodo in cui si è svolta sulla sola corsia di sorpasso. Per circa una mezz’ora ci sono stati inevitabili rallentamenti e incolonnamenti che sono rientrato intorno alle ore 11.