Avanzo di bilancio, slita la ristrutturazione del centro Primavera

Prosegue la lunga discussione interna sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio: l’area delle politiche sociali punta i piedi sul contributo affitti e ieri sera si è tenuto un nuovo confronto in sede di capigruppo, per capire come destinare la parte disponibile dello schema di rendiconto 2024. Tra 400mila e 500mila euro dovrebbero essere destinati, appunto, al contributo affitti, mentre i 400mila richiesti per lavori di ristrutturazione al centro ‘Primavera’, probabilmente, verranno stanziati a fine anno. Prima di accantonare risorse in tal senso, infatti, verrà fatto un sopralluogo per capire l’entità dell’intervento da concretizzare. La priorità resta dunque il sostegno al canone di locazione e all’acquisto di beni di prima necessità, per il quale sono stati chiesti altri 200mila euro. Ulteriori risorse dovrebbero essere stanziate, in base a quanto detto nei precedenti incontri, alla manutenzione di nuove strade comunali, il cui manto risulta fortemente ammalorato. Resta da capire quanto, delle somme a disposizione, verrà impiegato per sostenere il cartellone estivo, licenziato con delibera di giunta proprio alcuni giorni fa. Dato il gran numero di eventi, si era pensato di stanziare una somma vicina al milione di euro, ma solo una parte proverrebbe dall’avanzo. C’è poi da decidere la spesa per le opere messe in cantiere o iniziate. Una delle più corpose è quella per il restyling di piazza Montebello (1,7 milioni) di cui è stato redatto, recentemente, il progetto esecutivo. Progetto che ora necessita di specifica verifica, dopodiché si potrà andare a bando e iniziare i lavori per ottobre. Le risorse in bilancio sono cospicue, ma tante sono anche le richieste. A fine marzo la giunta ratificava lo schema di rendiconto, pari a 51.226.158,38 euro e così composto: 1.040.000,74 di parte destinata agli investimenti, 10.767.367 euro vincolati, 33.339.070,61 accantonati e 6.079.720,03 euro disponibili.