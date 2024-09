Bagno di folla per la Samb. Cresce la febbre rossoblù

Un vero e proprio bagno di folla per la Samb. Piazza Giorgini strapiena per la presentazione dei rossoblù. Gli ultras hanno raggiunto il luogo del vernissage tutti insieme passando per il centro cittadino, intonando canti e sventolando bandiere e vessilli. E’ stato un garrire di colori rossoblù con veramente tanti tifosi che hanno accolto con applausi e cori la presentazione di ogni calciatore da parte di Luca Sestili, speaker ufficiale del Riviera delle Palme. Sul palco anche il presidente Vittorio Massi ed il tecnico Ottavio Palladini, momenti in cui l’applausometro è salito d’intensità. E’ stato proiettato anche un video, con piazza Giorgini che ha di nuovo alzato i decibel con il vocalist e dj Gianni Schiuma, grande tifoso rossoblù. Numerosi i tifosi che si sono recati allo stand del Samb Store ad acquistare gadget rossoblù. Insomma c’è grande entusiasmo intorno alla Samb e lo si sta riscontrando anche nella campagna abbonamenti che ha superato le tremila tessere sottoscritte. Ma allo stesso tempo c’è curiosità per la squadra che domenica prossima scenderà in campo per il primo turno di Coppa Italia. Al Riviera delle Palme ecco l’Atletico Ascoli. La Samb ci arriva dopo avere saltato due amichevoli consecutive con Nereto e Montegranaro ed avere lavorato tantissimo sotto il profilo fisico-atletico. Con ogni probabilità Palladini schiererà la Samb con il 4-3-3. Se c’è certezza quasi matematica sull’atteggiamento tattico che verrà adottato, saranno invece da valutare gli uomini che il tecnico rossoblù ha intenzione di fare scendere in campo sin dal primo minuto. Per quanto riguarda gli under, per regolamento dovranno essercene tre in campo. Tutto dipenderà dal centrocampo.

Nel caso in cui in mediana ci fosse l’inserimento del 2005 Toure, ecco che in difesa ci sarà l’over Zini sulla corsia destra con Orfano (2005) a sinistra ed Orsini (2006) tra i pali. Nel caso in cui Palladini dovesse optare per un terzetto di centrocampo over ci sarà il 2004 Chiatante a posizionarsi a destra nei quattro del reparto arretrato. Per il tridente offensivo, confermati Kerjota e Eusepi, in ballottaggio ci sono Battista e Baldassi. Questo pomeriggio rossoblù di nuovo in campo al centro sportivo Orlando Marconi Samba Village e poi domani mattina classica seduta di rifinitura. Intanto Bernaola dopo aver rescisso con i rossoblù ha firmato con il Barletta.

Benedetto Marinangeli