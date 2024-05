Banca del Piceno al voto. Trionfa la lista di Donati

Si è svolta domenica al Casale a Colli del Tronto l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca del Piceno, presieduta dal presidente uscente Alfio Bagalini, con l’approvazione del bilancio 2023, che porta un utile di 8,8 milioni. Nell’occasione si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che resterà in carica per i prossimi tre anni (2024-2027). Su 6.072 soci attivi, il numero totale dei voti è stato di 3.987 (tra soci presenti fisicamente e deleghe) di cui 3.971 validi, 9 schede bianche e 7 nulle. La lista più votata è stata la n. 2, che ha eletto gli otto consiglieri: Gianluigi Acciarri (1.901), Romano Speca (1.898), Sandro Donati (1.895), Katia Marocchi (1.893), Francesco Balloni (1.889), Mariano Cesari (1.889), Luigi Silvestri (1.888), Elsa Melchiorre (1.884). Le altre due liste non hanno eletto consiglieri. Si riportano le preferenze ottenute. Lista n. 1: Claudio Censori (1.599), Alfio Bagalini (1.592), Flavio Fioravanti (1.584), Stefania Silvestri (1.581), Claudia Gabrielli (1.579), Franco Massi (1.577), Gianluca Catalini (1.577), Pio Carlini (1.575). Lista n. 3: Raffaele Tassotti (434), Dina Capretti (416), Bernardino Traini (409), Mascia Mancini (405), Marcella Liodori (402), Walter Massucci (400), Giuseppe Traini (400), Stefania Simonetti (397).

Nel primo consiglio di amministrazione è stato eletto presidente Sandro Donati, ex assessore regionale. Mariano Cesari è il vice presidente vicario; Romano Speca è il vice presidente. Tutte le delibere sono state votate all’unanimità.