Banca del Piceno, ecco le sfide del futuro

’Caratteristiche socio-economiche dell’area Picena: focus sull’intelligenza artificiale e sulla necessità di nuove competenze’ è il titolo del convegno che si svolgerà stamani (sabato 16 Novembre 2024) nella Sala Verde del Palariviera di San Benedetto. Il convegno si propone di approfondire il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale nello sviluppo del territorio e di stimolare un confronto costruttivo tra esperti, imprenditori e istituzioni. "Una banca di comunità come la Banca del Piceno – ha detto il Presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – è il principale punto di riferimento per analizzare e studiare l’evoluzione socio economica del territorio. Per conseguire questo obiettivo abbiamo istituito da qualche anno l’Osservatorio socio economico della Banca del Piceno grazie al quale riusciamo a garantire il nostro contributo fornendo informazioni e indicazioni per orientare le imprese nelle proprie decisioni. A tal fine è nostra intenzione coinvolgere importanti e prestigiosi partner come avviene già da qualche anno con l’Università Politecnica delle Marche e con lo spin off dell’ateneo denominato Live". I lavori del convegno inizieranno a partire dalle 9,30 con i saluti istituzionali del Presidente Sandro Donati, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. Estremamente interessante sarà la relazione del Presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli il quale tratterà il tema: ’Riflessioni sull’andamento socio-economico: l’importanza dei dati’. ’Il ruolo strategico delle competenze in un sistema complesso. Il ruolo di Campus World’ sarà invece il tema della relazione del professor Gian Luca Gregori Rettore Università Politecnica delle Marche. Il convegno servirà per conoscere i risultati dell’indagine realizzata sul tema ’Il ricorso all’IA nelle piccole e medie imprese locali’ che verranno illustrati dalla Professoressa Maria Carla Alunno Ricercatrice Live.

’L’Ai nel contesto bancario: sfide, rischi e opportunità’ è invece il tema della relazione di Luca Servalli Responsabile organizzazione e It di Bcc Sinergia. Le conclusioni finali del convegno saranno del Direttore Generale della Banca del Piceno Gabriele Illuminati. "Il 2024 è l’anno dell’intelligenza artificiale che sta entrando sempre di più nel sistema delle imprese – ha detto il Presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – e questo sta avvenendo con un impatto sulle strategie. È fondamentale il ruolo dell’Osservatorio Socio Economico della Banca che deve necessariamente analizzare i vantaggi concreti che le aziende possono trarre dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale senza ovviamente trascurare i rischi".