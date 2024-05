Benito Macerata alla Columbus Citizens Foundation

Un elpidiense a New York, ospite della esclusiva Columbus Citizens Foundation per raccontare la sua storia ‘Dalla moda all’arte’. Benito Macerata, 60enne, vanta un lungo trascorso (che sta proseguendo) nel mondo del design, attività alla quale, da qualche anno, ha abbinato una produzione artistica intensa e interessante, in cui ha riversato la sua creatività condita con le emozioni e i sentimenti confusi, intensi e contrastati di un periodo particolare della sua vita. Ne sono nati quadri "che sono diventati un elemento imprescindibile per me". Macerata ieri ha incontrato il selezionatissimo pubblico della Fondazione Colombo (la stessa che organizza le celebrazioni e le parate del Columbus Day sulla 5th Avenue). "In un contesto così esclusivo in cui sono lusingato di essere stato invitato – aggiunge Macerata – ho avuto l’opportunità di raccontare la mia storia di erede di una importante azienda calzaturiera, fashion designer per grandi marchi internazionali e, oggi, artista apprezzato nel mondo, da Dubai (dove ha una esposizione permanente) al Messico, dall’Italia (dove stanno maturando progetti di rilievo con collaborazioni prestigiose) agli Stati Uniti, grazie alle mie opere piene di colori e messaggi".