Bersaglieri, che spot. Le immagini spopolano. Fioravanti: "Un successo"

I bersaglieri, e Ascoli, hanno fatto il giro d’Italia. Le fotografie della giornata di domenica, ovvero l’ultima data del 71esimo raduno nazionale, hanno spopolato sui quotidiani del Paese, sono diventate virali sui social e hanno addirittura ottenuto un ‘posto d’onore’ nell’ironica rassegna stampa di Rosario Fiorello, all’interno dello show mattutino di ‘VivaRai2’. ‘Giorgia Meloni corre insieme ai bersaglieri’, ‘La Meloni ad Ascoli’, ‘Di corsa insieme ai bersaglieri’: tra le pagine, cartacee o digitali, dei giornali di ieri la notizia di certo non mancava. E così, la notizia arriva sul tavolo di Fiorello, che commenta: "Guardate che bella la Meloni con le piume nere – indicando una foto del presidente del Consiglio con indosso il moretto, tipico copricapo piumato dei bersaglieri –. C’è stato il raduno ad Ascoli Piceno!" e simula una fanfara. Tornando in terra ascolana, grande è stato il consenso da parte dei cittadini per l’evento e la visita di Giorgia Meloni. Basta fare un ‘giro’ su Facebook per ritrovarsi sperduti tra fotografie del raduno, commenti, post che nella giornata di domenica hanno intasato la home di tutti i profili social degli ascolani. Il popolare gruppo Facebook ‘Sei di Ascoli se…’, che conta ad oggi quasi 30mila iscritti, ha addirittura scelto come immagine di copertina (dandogli perciò molto risalto) una fotografia che ritrae uno schieramento di bersaglieri con, sullo sfondo, la facciata laterale della chiesa di San Francesco. "Il sole bacia i Bersaglieri in azione alla presenza di Giorgia, visti dalla terrazza del Caffè Meletti. Un momento di pura magia e orgoglio nazionale che rende Ascoli Piceno ancora più speciale!" si legge tra i post. E ancora: "Ascoli stracolma di gente, in ogni via, per l’arrivo dei bravi bersaglieri. Graditissima la presenza della Premier Meloni: Bellissima giornata!".

Non sono mancati poi video, addirittura in diretta, dei vari eventi del programma. Alle stelle il sindaco Fioravanti: "E’ stato un successo straordinario. Ringrazio tutti coloro che hanno fattivamente collaborato all’organizzazione dell’evento, ma voglio ringraziare anche i colleghi sindaci e le Amministrazioni del Piceno, nonché della costa fermana e abruzzese, che hanno ospitato e accolto nei loro comuni le Fanfare provenienti da ogni angolo d’Italia".

Ottavia Firmani