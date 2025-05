Bivacchi, sgombero in via Fiscaletti

La polizia municipale e la Picenambiente hanno smantellato un altro sito sensibile nell’abitato della città di San Benedetto, occupato dai clochard. Dopo il bivacco sotto il ponte dell’Albula in via Piemonte, questa volta è toccato a quello di via Fiscaletti, nelle vicinanze dell’ex Cinema delle Palme. In questa postazione sono stati portati via, in modo particolare, rifiuti e materiali ingombranti che vi erano portati dai senza tetto che bivaccano in modo stanziale in quella zona. L’intervento eseguito dagli operatori della Picenambiente, coordinati dalla polizia locale, ha riguardato anche le aree verdi alle spalle della ferrovia e la pinetina, dove molti rifiuti erano stati nascosti tra la vegetazione e persino sulle crociere degli alberi. Anche nel caso del giaciglio scoperto sotto il ponte dell’Albula gli operatori hanno dovuto recuperare molti rifiuti. In precedenza era stato portato via anche il materiale accumulato dai senzatetto sotto il porticato della casetta dell’ex camping sul lungomare Europa.