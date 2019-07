Jesolo, 14 luglio 2019 - Tragedia nella notte sulle strade. Un ascolano di 28 anni ha perso la vita dopo essere finito con la sua auto intorno alle 5 del mattino contro un platano, nella zona di Jesolo. La vittima è Brian Merletti, che si trovava in Veneto per lavoro. Il ragazzo si era infatti trasferito da un anno a San Donà di Piave ed era impegnato come infermiere nel reparto di Cardiologia dell’ospedale cittadino. Lavorava anche come ballerino e animatore nelle discoteche. Da accertare le cause che hanno provocato il terribile incidente.

Sembra che il 28enne abbia prima colpito un muretto, che lo ha fatto sbandare e quindi centrare in pieno l’albero ai bordi della via. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del ragazzo dell’abitacolo del mezzo. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118: Merletti è morto praticamente sul colpo. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo lo schianto che è costato la vita a quattro ragazzi, sempre a Jesolo.

