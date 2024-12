Brutta Samb, soffre ma vince anche a Termoli

1

(3-5-2): Palombo 6,5; Hutsol 6, Esposito 6, Hysaj 6; Allegretti 6, Ricci 7, Galdean 6,5, Colarelli 6, Ronald 6; Ndao 6 (34′ st Pecoraro sv), Caliendo 6 (27′ st Capobianco 6). A disposizione: Russo, Landino, Sollitto, Sicignano. Allenatore: Marco Nicodemo 6.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Semprini 6,5; Zoboletti 6 (1′ st Moretti 6), Zini 7, Gennari 6, Orfano 6 (16′ st Battista 6); Guadalupi 6, Candellori 6, Tataranni 6; Kerjota 6, Lonardo 6 (48’ st Bouah sv), Fabbrini 6 (28′ st D’Eramo 6). A disposizione: Grillo, Lulli, Cardinali, Chiatante, Touré. Allenatore: Ottavio Palladini 6,5.

Reti: 4’ st Ricci (T), 18’ st Moretti (S), 46’ st Zini (S).

Note: calci d’angolo 1-13. Recupero: 1′ pt; 6′ st. Ammoniti: Allegretti (T), Palombo (T), Zini (S). Arbitro: Francesco Martini di Valdarno 6 (Niccolò Agostino di Roma 1 e Massimiliano Miccoli di Bari).

La Sambenedettese rischia al ‘Cannarsa’ di Termoli al cospetto dei giallorossi molisani, imbottiti di giovani, a causa della crisi societaria, a seguito delle dimissioni del patron Montaquila e del conseguente riassetto societario, che si sta cercando di dare al club adriatico.

Il Termoli passa in vantaggio dopo quattro giri di lancette nella ripresa. Pari Samb al 63’ con Moretti con Alessio Zini che regala i tre punti ai rossoblù in pieno recupero. Il successo consente alla Sambenedettese di laurearsi campione d’inverno a due giornate dal termine del girone d’andata con i 7 punti di vantaggio sull’Aquila. La partita vede la Samb giocare e tenere il pallino del gioco in mano e la giovane truppa termolese difendersi con le unghie e con i denti nella propria metà campo. La Samb riesce a rompere le maglie giallorosse al 27’ con un tiro-cross di Orfano, che viene deviato di testa in corner da Hysaj. Al minuto 32 calcio piazzato di Guadalupi, che si spegne sulla barriera locale; mentre, tre minuti più tardi, è l’estremo difensore Palombo a smanacciare un insidioso tiro-cross di Kerjota.

Al minuto 39, dalla bandierina Kerjota, Orfano stoppa di petto e prova la conclusione, senza fortuna. Al 40’ il traversone di Orfano per Candellori, che non arriva all’impatto col pallone sul secondo palo. La ripresa si apre col vantaggio del Termoli. Calcio di punizione di Galdean, che viene ribattuto, sul pallone si fionda Ricci, abile a trovare il guizzo vincente per il momentaneo 1-0 in favore dei molisani. La risposta ospite è una incornata di Lonardo, che si spegne sul fondo. Il pareggio giunge al 63’: corner di Guadalupi, colpo di testa di Moretti per il gol dell’1-1.

Al minuto 69 azione sulla sinistra di Fabbrini, palla al centro, mischia in area di rigore, al termine della quale né Lonardo né lo stesso Fabbrini riescono a ribadire in rete in maniera clamorosa. Al minuto 79 è Kerjota, dal limite dell’area, a impegnare Palumbo, che blocca a terra la conclusione del calciatore rossoblù. La pressione della Samb si fa intensa e, nel corso del primo dei sei minuti di recupero, i marchigiani trovano il gol dei tre punti. Traversone al centro dell’area di rigore sul secondo palo, Zini controlla di petto e destro al volo in diagonale, dove Palumbo non può arrivare. È il pesante gol del definitivo 1-2, che permette alla Samb di salire a quota 34 punti in classifica, più sette da L’Aquila.