Cabine in via Dandolo: operazione rimozione

Ha preso il via l’operazione di rimozione delle ormai ’celebri’ cabine elettriche situate in via Dandolo, destinate a essere trasferite nel parcheggio di Piazza del Pescatore. Queste strutture mobili, utilizzate nell’ambito dei lavori della Ciip per interventi sulla rete idrica e fognaria, avevano suscitato proteste tra i residenti a causa dell’impatto sul decoro urbano e dei disagi causati dalla loro presenza prolungata. Disagi non soltanto estetici ma anche legati al rumore prodotto.

L’amministrazione, dopo un dialogo con la Ciip, aveva promesso il trasloco di quelle strutture e ieri hanno preso il via gli interventi propedeutici all’operazione dopo l’ordinanza di modifica della viabilità firmata dal comandante della polizia locale Pietro D’Angeli. "Ha preso il via l’operazione di trasferimento come avevamo promesso pochi mesi fa – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Tonino Capriotti –. Occorreranno alcuni giorni di lavori per predisporre la nuova area nel parcheggio di Piazza del Pescatore, dopodiché sarà possibile togliere quelle strutture mobili da via Dandolo".

La decisione di spostare le cabine è stata presa per rispondere alle lamentele dei cittadini e per migliorare la vivibilità della zona. Il nuovo sito in Piazza del Pescatore è stato individuato come più idoneo, in quanto meno impattante per i residenti e comunque funzionale alle esigenze operative della Ciip. I lavori di preparazione dell’area di destinazione includeranno la realizzazione delle necessarie infrastrutture per garantire l’operatività delle cabine e la sicurezza dell’area.

La Ciip a novembre aveva presentato la segnalazione certificata di inizio attività per il progetto di spostamento delle cabine ricevendo poi il nulla osta a procedere? Si raggiunge così un obiettivo importante che i residenti richiedevano da tempo – dice il sindaco Antonio Spazzafumo –. Mi sono impegnato con i cittadini per portare avanti, insieme alla Ciip, questa modifica al progetto".

Emidio Lattanzi