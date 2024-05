Caccia al lavoro per l’estate, un aiuto per compilare il curriculum

In vista dell’inizio della stagione estiva per molte persone della Riviera Adriatica che aspirano a trovare un posto di lavoro, è necessario presentarsi attraverso la consegna del proprio curriculum vitae. Per questo l’associazione ’Orien.ta.re’, con il patrocinio del comune di Monteprandone, organizza un incontro per aiutare in concreto a realizzare il proprio curriculum. L’appuntamento è per sabato prossimo, dalle 15 alle 18, presso la biblioteca del Centro GiovArti, a Centobuchi. Sarà un confronto operativo su l’importanza di avere un curriculum vitae sempre aggiornato. Orien.ta.re è un centro inter-istituzionale per l’orientamento permanente dedicato ai giovani ed alle famiglie, agli adulti, alle aziende e a tutta la comunità. Per informazioni 3283252313. Per iscrizioni paolafares@yahoo.it. L’incontro è gratuito. E’ necessario portare il proprio computer portatile.