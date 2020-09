Asacoli Piceno, 3 settembre 2020 - Potrebbe chiudersi il cerchio sul giallo della coppia di turisti della Repubblica Ceca scomparsa da Martinsicuro lo scorso weekend. Nel pomeriggio, intorno alle 14, a circa 7 miglia dalla costa teramana dei diportisti hanno notato un cadavere galleggiare e hanno immediatamente allertato la Guardia Costiera che lo ha recuperato e sbarcato al porto di Giulianova.

Era in avanzato stato di decomposizione e solo l’autopsia fissata per domani all’ospedale di Teramo potrà svelare cause della morte e probabilmente l’identità. Ma si ipotizza che possa essere il corpo di Tomas Cerveny, il 40enne cecoslovacco scomparso insieme a Marketa Adamkova, 17 anni.

I due si trovavano insieme in vacanza a Martinsicuro ma da sabato scorso si erano perse le loro tracce. Domenica, davanti alla Riserva naturale della Sentina a nord della foce del Tronto, a San Benedetto era stato rinvenuto il cadavere di una ragazza, che sarebbe proprio quella della 17enne. Anche se il riconoscimento non è ancora ufficiale, la madre della minore avrebbe riconosciuto tramite una foto gli orecchini della figlia, risparmiati dalle correnti dei giorni scorsi.

I due corpi recuperati indossavano entrambi costumi da bagno e tra le ipotesi c’è quella di un doppio annegamento, oppure la coppia potrebbe essere stata vittima di un incidente con una barca.