San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 31 agosto 2020 - Il corpo privo di vita di una giovane donna, d’età compresa fra i 25 ed i 35 anni, è affiorato nella tarda mattina di ieri in zona Sentina, a Porto d’Ascoli. Alcuni bagnanti, intorno all’ora di pranzo, hanno visto qualcosa di strano arrivare a riva trasportato dalle onde che ieri erano abbastanza forti a causa delle condizioni del mare. Con orrore, si sono resi conto che si trattava di un cadavere: il corpo della giovane è stato quindi portato a terra dai bagnanti che poi hanno subito dato l’allarme.

Nella serata di ieri nessuno aveva ancora denunciato la scomparsa di una donna in tutto il territorio, eppure la morte, secondo il primo esame dei sanitari dovrebbe risalire alla notte o alla serata precedente. Un giallo che gli investigatori della polizia scientifica e del commissariato, unitamente alla capitaneria di porto di San Benedetto stanno cercando di risolvere. Nessun segno particolare sulla salma che indossa un costume da mare e un paio di orecchini. Capelli neri lunghi, corporatura normale, piuttosto alta, non ha segni di violenza sul corpo, fatta eccezione per le abrasioni sul viso, provocate probabilmente dall’attrito con la sabbia e due ferite abbastanza profonde su una coscia, che potrebbero essere compatibili con l’elica di una imbarcazione oppure potrebbe essere stata sbattuta dalle onde contro qualche ferro che si trova sul fondo del mare in quella zona.

Dopo gli accertamenti eseguiti sul posto, la salma è stata rimossa e portata nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli che coordina le indagini in collaborazione con la polizia e la capitaneria di porto. Ogni ipotesi a questo punto potrebbe essere percorribile, partendo dal fatto che il corpo, quando è stato trovato, era già rigido. Oltre alla necessità di identificare la salma, va capito se la ragazza è morta in quella zona, magari anche nel vicino Abruzzo, poi trascinata nella Sentina dalle onde; se è deceduta per annegamento o se quando è finita in mare era morta; se è caduta da una imbarcazione in navigazione; se le ferite sulla coscia risalgono a prima o dopo il decesso.

Risposte che potranno arrivare dall’esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni. Lo stato del corpo è buono, ma al momento non presenta elementi che possono portare gli investigatori all’identificazione. C’è da attendere a questo punto un’eventuale segnalazione di scomparsa per iniziare ad inquadrare il caso che si presenta piuttosto complesso, anche perché non si riesce a capire l’origine della donna che potrebbe essere anche di nazionalità straniera ed essere in vacanza nella zona da sola.

Il mistero s’infittisce, infatti, proprio perché dopo tante ore nessuno, anche a livello nazionale, ha denunciato la scomparsa di una congiunta o di un’amica.