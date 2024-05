Campionato italiano di pattinaggio. Sarà spettacolo in riviera

Tutto pronto per il ‘Campionato italiano di pattinaggio – Corsa su strada e maratona’, organizzato dalla Pattinatori Sambenedettesi, storica società presieduta da Romolo Bugari, che ieri mattina ha presentato in sala consiliare l’evento, prospettando un grande afflusso di atleti, turisti e appassionati in riviera. La manifestazione sportiva, intanto, avrà luogo tra giovedì 23 e domenica 26 maggio in due diverse location: per il campionato di categoria allievi, junior, senior e master le gare avranno luogo dal 23 al 25 al circuito stradale ‘Merlini’ in zona Agraria, mentre la maratona si terrà il 26 sul lungomare Trieste e Marconi, dall’Albula fino all’ex Camping, con partenza in corrispondenza dell’hotel ‘Progresso. A presiedere la presentazione del campionato, in comune, sono stati il presidente della società Romolo Bugari, la vicepresidente Anna Rita Baldini e il tesoriere Fulvio Gramegna, assieme all’assessore allo sport e turismo Cinzia Campanelli.

L’amministrazione comunale si è detta soddisfatta per il ritorno di un importante evento destagionalizzante: "Continuano gli appuntamenti che questa amministrazione ha deciso di programmare in primavera – ha commentato Campanelli – un’iniziativa che era iniziata già da marzo, con la promozione del turismo attraverso gli eventi sportivi. È nostra intenzione dedicare il lungomare alla pratica dello sport, anche se, come ogni anno, non mancheranno le onnipresenti polemiche. Quello che sto notando, però, è che la città si sta adattando a questa programmazione. L’anno scorso fu un momento entusiasmante e il livello della competizione fu altissimo. E così anche nel 2024 ci sono tutti gli ingredienti per terminare questa serie in bellezza". La maratona di domenica partirà da una zona diversa del lungomare cittadino, per non interferire con l’altro evento sportivo previsto per il weekend, ovvero la maratona ‘Corri con Martina’, che invece partirà dalla rotonda Giorgini. "Possiamo dirci del tutto soddisfatti – ha aggiunto Bugari – soprattutto siamo contenti per la presenza di oltre 550 atleti".

Considerando che la competizione si svolgerà in più giorni, in riviera sono attese migliaia di visitatori. "Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale – ha detto ancora il presidente – Abbiamo un circuito stradale che, a mio giudizio, è il migliore del mondo. Il nostro pattinaggio vanta atleti con un bel potenziale e che in futuro potranno primeggiare. Insomma, confidiamo in un bel risultato, sperando nel bel tempo".

Giuseppe Di Marco