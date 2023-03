Canile, a Pasquetta c’è l’open day

Open Day al canile comprensoriale "Quercia Ferrata" lungo la provinciale Cuprense per Ripatransone. L’iniziativa, tesa a far conoscere il lavoro del personale ed i cani ospiti della struttura gestita dalla Multiservizi di SannBenededtto. Dalle ore 9 e fino alle 13 del giorno di Pasquetta, 10 aprile, educatori e istruttori saranno a disposizione dei visitatori per divulgare informazioni e nozioni utili al mantenimento degli animali domestici e per soddisfare la curiosità di chiunque voglia scoprire di più del mondo del rifugio "Quercia Ferrata". E’ consigliabile prenotare la visita tramite WhatsApp, inviando un messaggio al numero 339 4006921. Per ulteriori informazioni sul rifugio è possibile visitare il sito web dedicato, raggiungibile all’indirizzo www.canile.sbt.it, e le pagine Facebook e Instagram. Infine per qualunque necessità relativa agli animali da compagnia è possibile rivolgersi allo Sportello "Benessere Animale", aperto nel Comune di viale De Gasperi, ogni mercoledì, dalle 9 alle 13.