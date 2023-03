Cantieri nelle scuole, studenti in via Firenze

Pronto il progetto definitivo per i lavori di adeguamento del palazzo ex delegazione comunale di Grottammare. Sono ormai imminenti i lavori di messa in sicurezza e miglioramento funzionale degli edifici scolastici di via Marche e di via Dante Alighieri a Grottammare, per i quali il Comune ha ricevuto consistenti fondi del Pnrr.

Si tratta di un milione e 100 mila euro per la scuola "Ascolani" (Ministero dell’Istruzione) e di 975 mila euro per la scuola del quartiere Ischia, che vede una compartecipazione del Comune per 350 mila euro.

Per l’esecuzione dei lavori nei due fabbricati scolastici è necessario garantire lo sgombero delle aule interessate dalle attività di ristrutturazione. Ecco allora che la soluzione è stata trovata, dislocando le classi nel palazzo ex delegazione comunale di via Firenze, dove saranno allestite 11 aule didattiche ed un’aula per attività di sostegno, con annessi servizi igienici. La Giunta ha approvato il progetto definitivo in zona Ischia per attività scolastiche.

La realizzazione dei lavori ha un costo di 150mila euro, stanziati dal Comune.