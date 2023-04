Castel di Lama di nuovo al voto Fervono gli accordi per le liste: ecco a che punto siamo

Castel di Lama, pochi giorni per l’ultimazione delle liste per il rinnovo dei consigli comunali. Il prossimo 14 e 15 maggio si torna al voto. Restano dunque pochi giorni per la definizione delle liste che si contenderanno la guida del Comune. Giorni frenetici, a partire da venerdì 14 aprile, infatti, la segreteria del Comune sarà aperta dalle 8 del mattino per ricevere liste e relativi documenti. Definite le liste inizia ufficialmente la campagna elettorale. Anche se a Castel di Lama da mesi non si parla di altro. Le liste dovrebbero essere tre, ma Cinzia Peroni, sentita telefonicamente, non esclude la quarta. In campo con l’attuale sindaco Mauro Bochicchio, pronto a proseguire il percorso e i progetti avviati in questi 5 anni di amministrazione, il segretario del Partito democratico Stefano Falcioni. Un ‘matrimonio’ tra i Cinque Stelle e il Partito democratico, che ha segnato la felicità di molti, ma anche lo scontento di altri, in particolar modo del Comitato Castel di Lama 20.23, dove Falcioni sembrava potesse ambire a fare il vice sindaco. Il Comitato Castel di Lama 20.23 è guidato dal candidato sindaco Tiziano Oddi.

Altra lista in campo quella di Francesco Ciabattoni ex consigliere del comune di Ascoli. Poi rimane l’enigma della lista dei consiglieri del gruppo di opposizione ‘Uniti per Castel di Lama’ caratterizzata da Vincenzo Camela e Cinzia Peroni. Le certezze arriveranno, in ogni caso, solo sabato 15 aprile alle 12, termine ultimo per la presentazione delle liste. Finora si è assistito a tanti personalismi, nessuno ha parlato di programmi. A Castel di Lama come ovunque c’è voglia di sentire parlare di politica, come facevano decenni fa, quando i politici sembravano notabili e invece erano solo consapevoli della democrazia che vuol dire confronto, ascolto, consenso.

m.g.l.