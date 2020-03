Ascoli, 1 marzo 2020 - Aveva solo 37 anni Catia Ciotti, la donna che ieri sera ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Viaggiava a bordo una Peugeut 208, in via della Mezzadria, una strada secondaria rispetto a via del Commercio, asse principale lungo la zona industriale picena. Erano all'incirca le 20 quando la donna, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo bruscamente fuori dalla carreggiata.

L'automobile ha poi continuato la sua corsa fino ad entrare all'interno di un'area pianeggiante ai margini della strada. Il punto in cui è avvenuto il sinistro si trova a poca distanza dalla ferrovia, nella zona retrostante rispetto alla nota azienda farmaceutica Pfizer. La corsa ha però avuto vita breve. L'auto si è infatti schiantata contro un terrapieno e l'impatto ha avuto una violenza tale da lasciare la donna priva di vita.

Subito dopo lo scontro, il 118 ha ricevuto la richiesta di intervento tramite il sistema di chiamata d'emergenza e telesoccorso, dispositivo che l'auto guidata dalla vittima aveva in dotazione. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha immediatamente inviato un'ambulanza sul posto con medico e infermieri a bordo per soccorrere la donna ma, purtroppo, al loro arrivo, non c'era ormai più niente da fare.

Resta però un alone di mistero intorno alla vicenda. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, infatti, ha trovato uno scenario insolito. La zona era deserta, non passava ormai più nessuno a quell'ora in quella via. Sul luogo dell'incidente c'era soltanto l'automobile, misteriosamente aperta. Catia Ciotti, invece, era a terra, fuori dal veicolo, priva di sensi e ormai in fin di vita.

A nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di rianimarla. Nel frattempo, sul posto è sopraggiunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli e una pattuglia della polizia municipale, incaricata di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale, al momento sussistono alcuni dubbi.

Non è infatti chiaro se la donna sia stata colpita da un malore prima di uscire fuori strada, e come mai fosse fuori dal veicolo all'arrivo dei soccorsi. Ieri sera, restava infatti ancora aperta l'ipotesi di una eventuale autopsia, decisione, questa, rimessa nelle mani dell'autorità giudiziaria. La donna, residente a Castorano, era nata nel 1983.