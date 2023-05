"Causa fango niente trattamenti"

Da Ho Chi Minh City in Vietnam dove è in piena attività lavorativa per la promozione dei suoi vini, Angiolina Piotti Velenosi continua a rimanere in contatto con i suoi vignaiuoli ad Ascoli e nel territorio abruzzese, per conoscere la situazione a seguito delle lunghe piogge che continuano a martoriare l’agricoltura nel Piceno. "Al momento non ci sono gravi danni – ha ammesso l’infaticabile winemaker ascolana – ma di certo stiamo attenzionando tutta la situazione già da qualche settimana anche alle luce della grandinata di dieci giorni fa. Una situazione che è invece drammatica in parecchie aree rurali dove le coltivazioni sono state compromesse e la pioggia sta creando allarme e preoccupazione. I disagi che riguardano principalmente il settore della viticoltura sono relativi all’impossibilità da oltre 15 giorni di accedere ai vigneti per effettuare i trattamenti. Risultato: l’eccesso idrico influisce sullo sviluppo di patogeni (in particolar modo peronospora e oidio) con un prevedibile, quanto inevitabile, danno al raccolto. Il maggiore impatto si ha sulle coltivazioni in biologico che non consentono impiego di trattamenti postumi in grado di curare le eventuali patologie che si stanno sviluppando. Nell’azienda Velenosi Vini la sostenibilità è un percorso che abbiamo iniziato diversi anni fa e continua ogni giorno. E’ un percorso che riguarda sia le vigne sia la vinificazione ma anche i nostri dipendenti, i collaboratori, i fornitori e la comunità in cui viviamo. In vigna ad esempio ci impegniamo per la lotta integrata in difesa delle colture e utilizziamo sistemi per la tutela delle risorse idriche. Per il packagin stiamo attenti alla scelta di materiale green alla loro provenienza e alla riciclabilità. Abbiamo a cuore la scelta dei fornitori, collaboriamo con aziende e persone attente alla sostenibilità quanto noi. Inoltre cerchiamo di portare valore nel territorio dove operiamo, con progetti rivolti alla comunità. Perchè per noi la sostenibilità coinvolge ogni ambito non solo la sfera ambientale. Un grande lavoro che però è sempre sottoposto alle condizioni climatiche e questa pioggia ora rischia di essere deleteria invece che portare benefici".