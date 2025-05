Cede la vecchia fogna sulla statale Adriatica: ora giorni di lavori

Sono previsti lavori almeno fino a sabato per riparare una vecchissima fogna, realizzata con i mattoni, sulla statale Adriatica nell’abitato di Grottammare, di fronte a Villa Laureati. Il manufatto ha ceduto al passaggio di un camion ed è subito scattato l’allarme. Il grosso buco è stato transennato dalla polizia locale e dal personale del Comune e subito è stato affidato l’incarico alla ditta ‘Eurostrade’ di avviare i lavori di riparazione. L’episodio è accaduto nel pomeriggio inoltrato di mercoledì e sul posto sono intervenuti tutti gli organi interessati per aprire il cantiere e mettere in sicurezza la viabilità che adesso si svolge a senso alternato. Tutti i semafori cittadini sono stati disposti con il funzionamento a lampeggio per alleggerire il più possibile i disagi dell’accaduto. In quel tratto vi è stato il passaggio per la posa della fibra che potrebbe aver aperto un varco alle infiltrazioni di acqua.