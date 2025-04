Centro, chiude un altro pezzo di storia: ultimo brindisi per Zio Kinto

Un altro pezzo di storia del centro di Ascoli se ne è andato. Ieri sera ha definitivamente chiuso i battenti il pub ‘Zio Kinto’ in via Giudea. Un locale che per 17 anni è stato il punto di riferimento per tantissimi giovani ascolani, una birreria, ma anche paninoteca, pizzeria e stuzzicheria. Un locale ideale per chi amava stare in compagnia. Se una sera avevi voglia di uscire e non avevi nessun accompagnatore, da ‘Zio Kinto’ trovavi sempre qualcuno disposto a condividere una birra o un piatto di olive all’ascolana. Ultimamente, il pub era gestito da alcuni ragazzi con lo storico titolare Franco Piccioni che era rimasto in società pur gestendo la nuova birreria ‘Beer Coyote’ in fondo a corso Trento e Trieste.

Da ieri di ‘Zio Kinto’ rimarranno solo gli adesivi sulla Renault 4 gialla di Franco Piccioni con la scritta ‘Moriremo, ma non di sete’. Dopo il mitico ‘Pepis Pub’, il ‘Belladonna’, il ‘Boccaccio’ e l’indimenticato ‘Leopoldus’, un altro locale che ha fatto la storia del centro di Ascoli, chiude i battenti. Al suo posto, però, nascerà un nuovo punto di ritrovo, una hamburgeria che si chiamerà ‘Sbaam’.

"Stasera si è concluso un ciclo. Ben 17 anni di ‘Zio Kinto’ – ha scritto sui social Franco Piccioni, no senza amarezza – abbiamo festeggiato insieme a tutti coloro che hanno permesso tutto ciò: collaboratori clienti e familiari. Un grande ‘in bocca al lupo’ ai nuovi gestori dell’hamburgeria ‘Sbaam’ che subentrerà nello storico locale di via Giudea. E ricordate che ad Ascoli, se apre un locale ne chiude un altro: è stato sempre così. Un immenso grazie a tutti coloro che almeno una volta hanno bevuto da ‘Zio Kinto’. Un bacio ad Andrea, a Bristol e Giorgia e a Utrecht, storici collaboratori. Ovviamente – ha concluso Franco Piccioni – noi adesso vi aspettiamo al ‘Beer Coyote Pub’, ma Zio Kinto ci rimarrà sempre nel cuore". E non solo a voi titolari.

Valerio Rosa