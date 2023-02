Chef Mazzaroni tra i ragazzi dell’Ulpiani

"Ragazzi fatevi guidare dalla vostra passione; è questo il segreto del successo". Possiamo riassumere con questa frase l’essenza del messaggio che lo chef Enrico Mazzaroni ha trasmesso agli studenti del quinto anno dell’alberghiero Ulpiani, incontrandoli presso la sede di Ascoli. Mazzaroni ha saputo coinvolgere e ispirare tutti i presenti raccontando la sua incredibile storia che lo ha portato dal dottorato in giurisprudenza a ricevere, per il suo ristorante Il Tiglio di Isola San Biagio a Montemonaco, la prima stella Michelin del Piceno, dopo anni di vicissitudini e difficoltà, causate prima dal terremoto del 2016 e poi dalla pandemia di Covid19. Nonostante tutto, lo chef dei Sibillini ha saputo reagire e superare ogni ostacolo, raggiungendo l’ambito riconoscimento stellato, proprio grazie alla sua tenacia e alla grande passione per l’arte della cucina. Insieme allo chef hanno preso parte all’incontro la chef Sabrina Tuzi, il responsabile della sala del Tiglio, Gianluigi Silvestri e altri suoi collaboratori, alcuni dei quali ex studenti dell’Ulpiani. Il sindaco Fioravanti è intervenuto per salutare e ringraziare Mazzaroni per aver svolto costantemente attività di valorizzazione del territorio piceno e delle sue eccellenze enogastronomiche. Al termine dell’incontro, lo chef ha ricevuto da parte della dirigente dell’Ulpiani Rosanna Moretti un cesto con i prodotti dell’azienda agraria dell’istituto. Il Celso Ulpiani comprende infatti, oltre all’’Alberghiero, anche il Tecnico Agrario, dando così origine ad un vero e proprio polo agroalimentare del Piceno.

