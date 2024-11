Chiude ’Siamo fritti’. Serrande giù dopo 10 anni:: "Grazie a tutti i clienti"

In un momento di aperture di attività commerciali soprattutto relative alla ristorazione, e di cambi di gestione come accaduto per la Locanda del Medioevo a due passi dal Battistero, c’è anche chi ha deciso di ‘mollare’. Si tratta di ‘Siamo Fritti’ in Piazza Simonetti. Un locale nato nel 2014 con l’idea di creare un luogo rilassato ed informale per promuovere e degustare vini locali accompagnati dalle eccellenze gastronomiche del territorio: olive ascolane e fritti di qualità, taglieri di salumi e formaggi locali e primi piatti. Un posto di incontro per trascorrere piacevoli momenti degustando ottimo vino e prodotti tipici locali, tra cui le immancabili olive, ma anche varianti creative, capaci di soddisfare i palati più curiosi, come l’oliva al tartufo, l’oliva vegetariana, bastoncini di polenta fritta, foglie di borragine pastellata e gli speciali calzoncini. Dal vicino Abruzzo è stato poi proposto il famoso formaggio pecorino fritto.

Il 1° dicembre dello scorso anno la titolare Katja Galanti si presentò a ‘Viva Rai Due’ da Fiorello con un vassoio di olive fritte particolarmente apprezzate dal conduttore e da tutta la banda dello show televisivo e, nonostante fossero solo le 7 del mattino, le olive furono letteralmente ‘spazzolate’. Ieri, con un post sui social, i titolari hanno annunciato la chiusura di ‘Siamo Fritti’.

"È stato un sogno nel cassetto che abbiamo avuto la fortuna di poter realizzare – hanno scritto – ma dopo 10 anni di attività è arrivato per noi il momento di salutare questo capitolo della nostra vita. Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti voi che avete reso questo viaggio così speciale e ci avete scelto per i vostri momenti di relax. Ogni calice di vino condiviso ogni conversazione e ogni sorriso hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e indimenticabile all’interno del nostro locale. Non è stata una decisione facile, ma ci conforta sapere che abbiamo potuto condividere con voi la nostra passione per le cantine locali, i prodotti tipici le eccellenze del nostro territorio e la qualità dell’accoglienza grazie anche a tutti i clienti che ogni anno e da ogni parte d’Italia sono tornati a trovarci. Anche se questa avventura giunge al termine i ricordi e le esperienze che abbiamo vissuto insieme rimarranno con noi per sempre".

Valerio Rosa