Cibo sintetico e querelle Anche Ascoli dice no

Anche Ascoli ha detto no al cibo sintetico. In sede di consiglio comunale è stata votata all’unanimità la mozione legata petizione promossa da Coldiretti per ribadire il dissenso agli alimenti prodotti in bioreattori e firmata dai consiglieri Pantaloni, Ascarini, Massi e Mancini. Un’ipotesi che non guarda di buon occhio la salvaguardia dell’ambiente, mettendo a repentaglio anche le eccellenze e le specialità tradizionali del Piceno. Non ultimo anche l’aspetto legato al benessere della persona. "A seguito dell’emanazione del decreto da parte del Governo si chiedeva anche al sindaco di prendere posizione sul discorso legato ai cibi sintetici – spiega la consigliere Francesca Pantaloni -. Ci premeva sottolineare il discorso legato alla salute con le conseguenze negative per essa. Oltre all’impatto sull’ambiente e il rischio di andare a distruggere la filiera e le nostre eccellenze. Siamo soddisfatti del lavoro fatto. Stiamo già pensando a delle iniziative in merito".